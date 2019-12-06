Ливерпуль, Великобритания, , 14:39 — REGNUM Четыре футболиста «Ливерпуля» могут выйти на поле двух матчах двух разных турниров в течение суток. Об этом сообщает Evening Standard.

Отмечается, что защитник Неко Уильямс, полузащитники Кёртис Джонс и Харви Эллиот и форвард Риан Брустер могут сыграть 17 декабря против «Астон Виллы» в матче ¼ финала Кубка английской лиги.

Сразу после этой игры они вылетят в Катар, где «Ливерпуль» на следующий день будет играть в полуфинале клубного чемпионата мира.

Отмечается, что такое решение принял главный тренер команды Юрген Клопп, который посчитал, что молодым футболистам будет полезно сыграть с «Астон Виллой» и при этом быть с командой во время международного турнира.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может сыграть одновременно в обоих турнирах разными составами. При этом временно будет разбит и тренерский штаб: главный тренер команды Юрген Клопп отправится в Катар, а один или несколько его помощников останутся в Англии.

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