Москва, , 14:22 — REGNUM С просьбой воздержаться от нарушения порядка обратилось к своим болельщикам московское «Динамо». Об этом 6 декабря сообщается на сайте клуба.

Руководство клуба попросило болельщиков отказаться от использования пиротехнических и других запрещённых средств, а также воздержаться от расистских выкриков во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

В клубе предупредили, что грубое нарушение правил карается штрафом в размере от 10 до 20 тыс. рублей, либо ареста до 15 суток и запретом на посещение матчей от 1 года до 7 лет.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

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