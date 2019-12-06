Лозанна, Швейцария, , 13:30 — REGNUM В 2024 году Южная Корея может принять зимние юношеские Олимпийские игры. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Известно, что данное заявление глава МОК сделал на пресс-конференции, состоявшейся после заседания исполкома организации в Лозанне, 5 декабря.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что начнёт диалог с Национальным олимпийским комитетом Южной Кореи относительно проведения в стране юношеских Олимпийских игр. А также добавил, что данный диалог — последний шаг перед выбором страны-хозяйки.

Бах отметил, что участие КНДР в организации соревнований возможно, однако все зависит от обстоятельств. По предварительным данным, зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года могут пройти в Пхёнчхане, где в 2018 году прошли зимние Олимпийские Игры.