Москва, , 13:14 — REGNUM Вариант дорожной карты по устранению нарушений антидопинговых правил передала Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) министерству спорта РФ. Об этом 6 декабря сообщается на сайте организации.

Отмечается, что сейчас ВФЛА ожидает от минспорта оценки дорожной карты, а также предложений Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Также сообщается, что в ВФЛА назначен антидопинговый координатор. Им стал Роберт Попов, чья кандидатура была ранее согласована минспорта и РУСАДА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РУСАДА предложило для устранения нарушений антидопинговых правил в ВФЛА отстранить от работы всех тренеров сборной России по лёгкой атлетике, а также врачей, которые могут быть причастны к допинговым скандалам.

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В ВФЛА заявили, что некоторые из предложений РУСАДА не могут быть реализованы в рамках действующего законодательства, а некоторые выходят за рамки полномочий ВФЛА.

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