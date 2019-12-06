Бишкек, , 13:10 — REGNUM Единовременное вознаграждение киргизских спортсменов за медали на летних Олимпийских играх в Токио составит от 5 до 10 млн сумов ($71,6 тыс. — 143,2 тыс.), сообщили 6 декабря в пресс-службе правительства республики.

Вопрос подготовки спортсменов к Олимпийским играм обсуждался на совещании под председательством заместителя премьер-министра Киргизии Алтынай Омурбековой. На совещании отмечалось, что киргизские спортсмены планируют завоевать 21 лицензию по 13 видам спорта.

В настоящее время в копилке сборной находится пять лицензий. Кроме того, по параолимпийским видам спорта планируется завоевать не менее трех лицензий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября олимпийскую лицензию по спортивной борьбе завоевала Айсулуу Тыныбекова из Киргизии, которая пробилась в полуфинал чемпионата мира.

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