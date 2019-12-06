Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Любые несогласованные акции и действия футбольных болельщиков выливаются в штрафы для клуба. Призывы к фанатам уходить с матчей отношения к футболу не имеют. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM футбольный журналист Константин Осипов.

Напомним, призыв к российским болельщикам организованно покинуть матчи предстоящего 19-го тура РПЛ на 30-й минуте игры опубликован на сайте «спартаковского» фанатского движения «Фратрия».

"Многие фанаты видят не футбол в себе, а себя в футболе и, поэтому это всё происходит. К самому футболу это никакого отношения не имеет», — отметил Осипов.

Не стоит забывать о футбольных правилах, считает эксперт. Если фанаты уйдут — это будет акция протеста, но матч продолжится, а остальные зрители останутся. Если что-то в этот момент произойдёт, и игра будет остановлена, сорвана, то клуб понесёт ответственность за их действия.

«Если игра будет сорвана, всё повесят на клуб, он понесет убытки», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, как заявляют болельщики «Спартака», 1 декабря 2019 года они столкнулись с необоснованной агрессией со стороны властей и органов правопорядка Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду в матче с «Зенитом». Представители «Фратрии» обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты «Спартака» призвали болельщиков покинуть матчи РПЛ в знак протеста