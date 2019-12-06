Вашингтон, , 12:12 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, набравший 33 очка. Кроме того, форвард Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 26 очков и 21 подбора.

В составе «Вашингтон» наибольшую результативность показал форвард Руи Хатимура, на счету которого 27 очков.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 24-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 27 очков после 20 матчей.

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