Новый Орлеан, США, , 11:58 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 139:132.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 44 очка. В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал защитник Джей Джей Редик, на счету которого 26 очков.

На сегодняшний день «Финикс» занимает 16-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 31 очко после 21 матча.

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