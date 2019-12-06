Торонто, Канада, , 11:54 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Бен Маклемор, набравший 28 очков. Кроме того, разыгрывающий Рассел Уэстбрук сделал трипл-дабл из 19 очков, 13 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Паскаль Сиакам, на счету которого 24 очка.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 35 очков после 21 матча.

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