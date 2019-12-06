Москва, , 11:15 — REGNUM Состав участников и безупречная организация Гран-при по тхэквондо в Москве помещает этот турнир на достойное место в международном спортивном календаре. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям состязаний, опубликованном 6 декабря пресс-службой Кремля.

Такие состязания всегда становятся настоящим, большим событием для многочисленных поклонников тхэквондо во всем мире и делают этот вид спорта другие виды единоборств более популярными, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 и 7 декабря в Москве пройдет финал Гран-при по тхэквондо среди мужчин и женщин.

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