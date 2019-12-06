Ташкент, , 10:36 — REGNUM Доля граждан Узбекистана, занимающихся футболом на постоянной основе, должна вырасти до 5% от населения страны. Об этом 6 декабря сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Дополнительными мерами планируется добиться выхода сборной Узбекистана по футболу в топ-50 рейтинга ФИФА. Указом главы государства утверждена концепция по поднятию на новый этап развития футбола в Узбекистане до 2030 года.

В рамках концепции планируется увеличить количество частных футбольных и частных профессиональных футбольных школ. Кроме того, в стране планируется создать центр подготовки специалистов по футболу при ассоциации футбола Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг. Сборная Узбекистана сохранила за собой 85-е место.

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