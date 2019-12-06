Афины , , 10:27 — REGNUM Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить греческий АЕК. Об этом 6 декабря сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в Twitter.

По информации источника, Каррера подпишет с АЕКом контракт сроком на два года. В ближайшее время он должен прибыть в расположение клуба.

Напомним, с 2016 по 2018 год Каррера возглавлял «Спартак». Под его руководством команда в 2017 году стала чемпионом России и выиграла Суперкубок России.

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