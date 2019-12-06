Москва, , 10:19 — REGNUM В Москве появятся некапитальные объекты спортивного назначения, сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Этот тип сооружений, по словам вице-мэра, является новым, для размещения таких объектов не требуется разрешение на строительство.

«При этом такие сооружения можно будет подключить к сетям водопровода, канализации, электро‑ и теплоснабжения», — отметил Ефимов.

По его мнению, нововведение «позволит частным инвесторам возводить некапитальные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные центры».

Как пояснил ИА REGNUM руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, некапитальные спортивные центры и ФОКи могут быть возведены на основании договора на размещение таких объектов, заключенного с департаментом по итогам аукциона. Земельные участки при этом инвестору выделяться не будут.

Первые торги пройдут в конце 2019 — начале 2020 года.