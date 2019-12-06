Москва, , 09:56 — REGNUM Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков и его бывшие коллеги из московской лаборатории имели более 400 возможностей для изменения базы данных после отъезда в Соединенные Штаты. Об этом заявил руководитель группы российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев.

По его словам, в период с ноября 2015 по июнь 2016 года в систему можно было спокойно входить из-за рубежа и делать в ней все, что угодно.

«Тем более администратор (Олег Мигачев, также бежал в США) знал все ключи, и таких случаев вхождения было порядка 400», — сказал Блажеев в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, бездоказательные заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы существовании в России «государственной допинговой системы», послужили основанием для МОК отстранить ряа спортсменов от участия в Олимпийских играх. По этой же причине олимпийская сборная России выступала на прошедших играх в Пхёнчхане в 2018 году нейтральном статусе.

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