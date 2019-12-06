Москва, , 09:46 — REGNUM Отчёт с объяснением изменений в базе московской лаборатории представила группа российских независимых экспертов Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом 6 декабря рассказал руководитель группы, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев, сообщает ТАСС.

По словам Блажеева, изменения в базу вносились ещё в 2015 году, когда бывший директор лаборатории Григорий Родченков сбежал в США. При этом WADA отказывается признавать эти изменения.

«WADA этот период вообще выбрасывает, словно она его не видит. В декабре 2018 года она видит вход, в январе тоже, а этого не хочет видеть. Напрашивается вывод о тенденциозном и необъективном подходе», — сказал Блажеев.

Он добавил, что отчёт независимых экспертов был отправлен всем членам исполкомов МОК, национальных олимпийских комитетов, международных федераций, WADA — всего по 350 адресам.

Ранее сообщалось, что Родченков был причастен к изменениям, которые вносились в данные базы, а сама база до июня 2016 года база администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса.

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