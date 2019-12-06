Нью-Йорк, США, , 09:03 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Кэл Клаттербак и Брок Нельсон, а также защитник Райан Пулок, принёсший команде победу в овертайме.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились форварды Алекс Так и Джонатан Маршессо.

Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 31 бросок по своим воротам из 33.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 40 очков после 27 матчей. «Вегас» идёт на 12-м месте с 35 очками после 31 игры.

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