Колумбус, США, , 08:57 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу в ворота своей бывшей команды. Также отличились Брендан Лемье и Джейкоб Труба.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились форвард Кэм Аткинсон и защитник Сет Джонс.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 18-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 31 очко после 27 матчей. «Коламбус» идёт на 27-м месте с 26 очками после 28 игр.

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