Даллас, США, , 08:52 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

К середине второго периода хоккеисты «Далласа» вели в счёте с разнице в две шайбы, отличились Джейми Бенн и российский форвард Денис Гурьянов. «Виннипегу» удалось отыграться в третьем периоде благодаря точным броскам Блейка Уилера и Марка Шайфли.

Тем не менее, «Даллас» смог вырвать победу в овертайме, решающий гол забил нападающий Джо Павелски.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 35 очков после 30 матчей. «Виннипег» идёт на девятом месте с 36 очками после 29 игр.

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