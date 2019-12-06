Роли, США, , 08:45 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Героем встречи в составе «Каролины» стал российский форвард Андрей Свечников, который отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, после которой отличился Джейк Гардинер.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились нападающие Маркус Сёренсен и Логан Кутюр.

В серии послематчевых буллитов точнее отказались хоккеисты «Каролины». Решающий бросок исполнил Андрей Свечников.

На сегодняшний день «Каролина» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 35 очков после 29 матчей. «Сан-Хосе» идёт на 16-м месте с 32 очками после 30 игр.

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