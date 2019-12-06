Тампа, США, , 08:35 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Тампы» шайбу забросил российский защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров отметился результативно передачей. Также голы на свой счёт записали Эрик Чернак, Виктор Хедман и Алекс Киллорн.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились Йоэль Эриксон, Джейсон Цукер, Карсон Суси, Виктор Раск и Матс Цукарелло.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 29 матчей. «Тампа» идёт на 23-м месте с 29 очками после 26 игр.

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