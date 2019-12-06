Шеффилд, Великобритания, , 08:24 — REGNUM «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 15-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен, точно пробивший головой после навеса Хавьера Манкильо. На 70-й минуте хавбек Джонджо Шелви закрепил преимущество «Ньюкасла», реализовав выход один на один с вратарём.

На сегодняшний день «Ньюкасл» занимает 11-е место в чемпионате Англии, в активе команды 19 очков после 15 туров. «Шеффилд» идёт на девятом месте с 19 очками.

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