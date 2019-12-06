Лондон, , 08:15 — REGNUM Лондонский «Арсенал» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе «Брайтона» голы забили защитник Адам Уэбстер на 36-й минуте матча и нападающий Ниль Мопе на 80-й минуте. «Арсенал» ответил мячом форварда Александра Ляказетта на 50-й минуте.

Отметим, что серия «Арсенала» без побед достигла уже семи матчей кряду.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает 10-е место в чемпионате Англии, в активе команды 19 очков после 15 туров. «Брайтон» идёт на 13-м месте с 18 очками.

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