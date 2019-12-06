Уфа, , 08:01 — REGNUM 5 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» принимал на своем льду гостей из Магнитогорска команду «Металлург». Встреча прошла при шести с половиной тысячах зрителях на трибунах «Уфа-Арена» и завершилась победой гостей в результате послематчевой серии буллитов — 2:1 в пользу «Металлурга».

В первом периоде, несмотря на равную игру команд, первыми отличиться было суждено хозяевам. Нападающий Александр Кудейкин открыл счет на 17-й минуте матча, зрелищно переиграв вратаря на «пятаке» — 1:0, Дмитрий Кугрышев выступил в роли ассистента.

На 17-й минуте следующего периода Николай Кулемин, выступающий с прошлого сезона за «Металлург», вернул равенство в счете. Экс-форвард «Нью-Йорк Айлендерс» развил контратаку, которую сам и завершил, точно бросив шайбу в дальний угол ворот — 1:1.

Третий период не смог выявить победителя, переведя игру в дополнительное время, которое также не изменило ситуацию в счете. Следовательно, согласно регламенту, матч перешел в свой последний этап — серию послематчевых буллитов. Командам потребовалось по 9 попыток, чтобы определить победителя. Андрей Локонов реализовал свой шанс, принеся два балла в копилку «Металлурга».

Магнитогорский клуб занимает 7-ю строчку в рамках турнирной таблицы Восточной конференции, имея в своем активе 39 результативных баллов за 36 матчей чемпионата.