Якутск, , 04:28 — REGNUM Лидирующие борцы Якутии примут участие в III международном турнире «Аланы», который состоится 7−8 декабря во Владикавказе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Турнир по вольной борьбе «Аланы» — один из самых масштабных и значимых в мире. 7 декабря пройдут предварительные встречи во всех весовых категориях, на следующий день — состязания за третье место и финалы.

Якутию будут представлять призёры чемпионата России Виктор Рассадин,Михаил Иванов, чемпион мира среди студентов Эдуард Григорьев, победитель международного турнира в Индии Тимур Николаев, обладатель серебряной медали международного турнира «Baikal open», двукратный чемпион Якутии Ньургун Сергин.

За первое место в турнире «Аланы» полагается приз — 10 тыс. долларов, за «серебро» — 5 тыс., ну, а бронзовым призёрам и тренерам чемпионов выплатят по 2 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, об участии в турнире «Аланы» заявили спортсмены из 25 стран мира: России, Азербайджана, Армении, Греции, Грузии, Ирана, США, Турции и др.