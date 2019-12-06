Магадан, Магаданская область, , 02:55 — REGNUM В Магаданской области активно действует портал «Решаем вместе» областного правительства, где любой житель может задать вопрос, предложить идею. Один из последних вопросов поступил о дворовых катках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Подскажите, пожалуйста, когда можно будет покататься на коньках на дворовых спортплощадках? Когда начнут заливать катки в Простоквашино и на ул. Нагаевской?», — интересуются магаданцы.

Правительство Колымы ответило:

«В микрорайоне «Простоквашино» покататься на коньках можно будет с 16 января 2020 года. В настоящее время работает каток по ул. Промышленный проезд, 9 — крытый городской каток. Городской стадион — открытый каток начнёт работать с 20 января 2020 года. На ул. Нагаевской каток заливать не будут».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае увеличат количество катков — планируют открыть до 224, 136 из которых будут бесплатные.