Москва, , 16:30 — REGNUM Ситуация вокруг допинга в российском спорте — это большая политика. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«То, что происходит сейчас — это большая политика. В прошлом году накануне президентских выборов состоялась очередная атака на Россию, нас лишили флага и гимна на Олимпийских играх. Сейчас снова набирает обороты попытка раскачать российское общество. За океаном не нравится политика президента и нашей страны в целом на внешнем периметре. Урегулирование в Сирии — Россия. Борьба с международным терроризмом — Россия. Ограничение вооружений — Россия. Предложение по климату — Россия. У нас отдельная прозрачная позиция. И это не нравится очень многим, особенно за океаном. Там главный центр принятия решений. Это Вашингтон и подхрюкивающий Лондон», — заявил Дегтярёв.

Он также обратил внимание на то, что WADA апеллирует к базе данных, «которая никем не сертифицирована и фактически является поделкой Родченкова, который сбежал от российского правосудия».

«Теперь эту базу без единого документа, без проверки на безопасность, делают единственным свидетельством перед тем, как нанести удар по российскому спорту. Мы знаем, что Родченков имел доступ к этой базе данных дистанционно, из Америки по сети имел возможность манипулировать данными», — констатировал глава комитета.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев признал наличие проблем с допингом в России, при этом он указал на то, что скандал превратился в «бесконечный антироссийский сериал».

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