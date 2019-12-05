Зальцбург, Австрия, , 15:51 — REGNUM Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, 19-летний норвежский футболист стал объектом внимания со стороны грандов европейского футбола — «Реала», «Ювентуса» и «Баварии». Сумма отступных в его контракте составляет €20 млн.

Напомним, в январе 2019 года Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» из норвежского клуба «Мольде» за €5 млн.

В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах чемпионата Австрии, в которых забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету восемь голов в пяти матчах.

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