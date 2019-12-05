Москва, , 15:34 — REGNUM Московский «Локомотив» намерен выкупить у миланского «Интера» полузащитника Жоау Мариу. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, в «Локомотиве» довольны игрой арендованного футболиста и готовы осуществить его полноценный трансфер.

Отмечается, что в ближайшее время руководство «железнодорожников» планирует встретиться с представителями игрока. Сумма выкупа футболиста составляет €18 млн.

Напомним, Мариу перешёл из «Интера» в «Локомотив» летом 2019 года на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл в восьми матчах Российской премьер-лиги, в которых забил один гол и отметился тремя голевыми передачами.

Читайте также: Жоау Мариу признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре