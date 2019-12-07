Москва, , 11:50 — REGNUM Всемирное антидопинговое агенство предложило закрыть для России олимпийский спорт как минимум на 4 года. О том, можно ли при таком раскладе не потерять как спорт олимпийских достижений, так и самих спортсменов, выращенных в родной стране, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Камиль Бомбуа. Спортсмен на ярмарке. 1930-е

Пример прошлого допингового скандала на Олимпиаде показал, что российский спорт высоких достижений — это очень перспективная и, главное, незащищенная цель для антироссийской пропаганды. Дальний прицел тех, кто тогда разворачивал антироссийский фронт в мировых СМИ, состоял, вероятно, в максимальной раскачке ситуации внутри страны. Тогда удалось обойтись малой кровью, протестный пар ушел в свисток, но мерзкого впечатления от выступления лишенной флага и гимна российской сборной это не отменяет.

Теперь ситуация грозит повториться, ведь, по заявлению представителя РУСАДА Юрия Гануса, эта организация готова приложить все силы, «чтобы допускать спортсменов к соревнованиям, да, под нейтральным флагом, без гимна». России, по мысли Гануса, надо соглашаться на унижение в глазах всего мира. Пожалуй, трудно представить больший позор для государства, чем эта улыбчивая компания атлетов, лучащаяся счастьем на дорожках олимпийского стадиона под флагом капитулянта. Но и пойти путем запрета в нынешней ситуации тоже не получится, ведь запретить выступать — это значит обеспечить массовое бегство из страны как спортсменов, так и всей индустрии их подготовки. И через 4 года остаться с исключительно любительским спортом.

Может, это было бы самым здоровым выходом, но в нынешней России он нереален. Или вместо постоянного реагирования на обвинения российскому спорту стоит попытаться выиграть темп и через некоторое время, взяв под жесткий контроль тему допинга, оставить заграничных недоброжелателей с носом? Всё, что для этого нужно, это прикрутить фитилёк пятой колонне в собственном спортивном чиновничестве.

Читайте статью Александра Халдея «WADA: допинговая война и что на ней делает Юрий Ганус».