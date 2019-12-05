Кумамото, , 14:20 — REGNUM Женская сборная России по гандболу одержала побед над командой Японии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 33:23.

Эта победа стала для сборной России четвёртой подряд на мировом первенстве. Ранее подопечные Амброса Мартина обыграли команды Китая (26:11), Аргентины (35:22) и ДР Конго (34:13).

Сборной России предстоит сыграть ещё один матч в группе: 6 декабря — со сборной Швеции.

Чемпионат мира по гандболу среди женских команд проходит в Японии и завершится 15 декабря. Победитель турнира получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года.

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