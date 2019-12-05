Неаполь, Италия, , 14:14 — REGNUM «Наполи» может отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в «Наполи» нарастает конфликт между тренером, руководством клуба и игроками.

Отмечается, что «Наполи» не может победить уже в восьми матчах подряд во всех турнирах. Если команда не обыграет «Удинезе» в Серии А и не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, то Анчелотти уволить.

На сегодняшний день «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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