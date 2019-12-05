Москва, 5 декабря 2019, 13:46 — REGNUM Проблема с допингом действительно есть в российском спорте, однако скандал вокруг него превратился в «бесконечный антироссийский сериал», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам 5 декабря.
«Есть ли эта проблема допинга у нас? Есть», — сказал Медведев.
Вместе с тем антироссийский скандал связан с общеполитической ситуацией. Та же проблема в других странах спрятана, добавил он.
«Здесь мы грешны, но, а другие страны, что безгрешны?» — задался вопросом глава правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что Россия будет отстаивать интересы каждого спортсмена.
Читайте подробнее: «Будем сражаться за каждого спортсмена» — Медведев о допинговом скандале