Москва, , 13:46 — REGNUM Проблема с допингом действительно есть в российском спорте, однако скандал вокруг него превратился в «бесконечный антироссийский сериал», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам 5 декабря.

«Есть ли эта проблема допинга у нас? Есть», — сказал Медведев.

Вместе с тем антироссийский скандал связан с общеполитической ситуацией. Та же проблема в других странах спрятана, добавил он.

«Здесь мы грешны, но, а другие страны, что безгрешны?» — задался вопросом глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что Россия будет отстаивать интересы каждого спортсмена.

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