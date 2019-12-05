Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 5 декабря сообщается на сайте лиги.

Карлсон стал героем матча с «Лос-Анджелес Кингз». Он забросил две шайбы, благодаря чему «Кэпиталз» одержали победу со счётом 3:1. Кроме того, он преодолел отметку в 100 заброшенных шайб, теперь на его счету 101 гол в НХЛ.

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Второй звездой стал вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри, который сыграл на ноль в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0), отразив 28 бросков по своим воротам и оформив первый шат-аут в сезоне.

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Замкнул тройку форвард «Оттавы Сенаторз» Тайлер Эннис, в активе которого гол и две результативные передачи в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

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