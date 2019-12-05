Москва, , 13:21 — REGNUM В России проблема допинга объективно есть, однако WADA обращает внимание только на Россию, хотя те же допинговые скандалы можно было бы развязать и в отношении многих других стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

«Есть ли эта проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учётом общих подходов, как должен развиваться спорт в современном мире», — заявил Медведев.

Однако на уровне лозунгов это воспринимается неприемлемым, а на уровне работы со спортсменами — нормально, отметил он.

«Мы здесь должны занимать более жёсткую позицию… при понимании того, что финальная ответственность всё-таки лежит именно на спортсмене и на его враче», — подчеркнул премьер-министр.

«Здесь мы грешны», признал Медведев, но раздражает тот факт, что по другим странам такие проблемы международным сообществом полностью игнорируются. Ситуация напоминает «бесконечный антироссийский сериал», указал он.

«Снова зачесалось? Давайте посмотрим те же самые списки, те же самые пробы. Нет ли чего, что пропустили? Подвергнем вторичной ответственности, распространим ответственность на спортсменов без учёта их вины! Но это, как любое правонарушение, может совершено быть при наличии вины», — указал Медведев.

«Вполне вероятно, что решение будет достаточно сложным для нашей страны. Но, естественно, нашим спортивным властям дано указание сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена, чтобы они могли принять участие в спортивных состязаниях», — подчеркнул он.