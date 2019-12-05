Краснодар, , 13:15 — REGNUM Два новых спортивных комплекса планируется открыть в Краснодарском крае до конца текущего года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 5 декабря по итогам совещания, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

На данный момент в регионе уже построено 14 малобюджетных спорткомплексов, сообщил министр физической культуры и спорта Андрей Марков.

«В станице Рязанской Белореченского района готов к открытию 15-тый малобюджетник. На подходе спортивный комплекс в станице Ладожской Усть-Лабинского района», — сообщил Марков.

Кроме того, в регионе продолжается строительство ещё девяти спорткомлексов, строятся бассейны в Курганинском, Брюховецком, Динском, Крымском, Калининском районах. В рамках нацпроекта «Демография» на плавательный комплекс в Краснодаре из краевого бюджета предусмотрено 1,3 млрд рублей.