Пекин, , 13:12 — REGNUM Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расторг контракт с канадским нападающим Войтеком Вольским. Об этом 5 декабря сообщается на сайте лиги.

Ранее, 2 декабря, «Куньлунь» выставил 33-летнего форварда на драфт отказов. До этого Вольский выступал в КХЛ также за магнитогорский «Металлург» и нижегородское «Торпедо».

В 2016 году Вольский стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». В текущем сезоне он провёл 19 матчей, в которых набрал четыре очка (2+2).

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