Москва, , 12:25 — REGNUM Некоторые предложения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не могут быть реализованы в рамках действующего законодательства. Об этом 5 декабря заявила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко, сообщает ТАСС.

«Некоторые предложения выходят за рамки полномочий ВФЛА, некоторые, по сути, не могут быть реализованы в рамках действующего законодательства», — сказала Тарасенко.

Она добавила, что в ВФЛА изучат и проанализируют тот вариант дорожной карты, который был представлен РУСАДА для восстановления организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РУСАДА разработало план по устранению нарушений антидопинговых правил в ВФЛА. Согласно документу, предлагается отстранить всех тренеров сборной России по лёгкой атлетике, а также врачей, которые могут быть причастны к допинговым скандалам.

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