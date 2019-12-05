Бостон, США, , 12:05 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:93.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, набравший 37 очков. В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Джейлен Браун, 31 очко.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 35 очков после 20 матчей.

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