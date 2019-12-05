Портленд, США, , 11:50 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший 33 очка. Кроме того, разыгрывающий Дэмьен Лиллард сделал дабл-дабл из 24 очков и 10 результативных передач.

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал форвард Ричаун Холмс, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Портленд» занимает 17-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 31 очко после 22 матчей.

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