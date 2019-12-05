Атланта, США, , 11:43 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 130:118.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 результативных передач. В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Гарретт Темпл, набравший 27 очков.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 32 очка после 21 матчей.

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