Детройт, США, , 11:39 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:103.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набравший 35 очков. В составе «Детройта» наибольшую результативность показал центровой Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 14 подборов.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает второе место в турнирной таблице НБА, на счету команды 41 очко после 22 матчей.

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