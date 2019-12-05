Рига, , 11:30 — REGNUM 4 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» приняло на своём льду череповецкий «Северсталь». Встреча прошла при пяти тысячах болельщиков «Арены Рига» и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Команды показывали абсолютно равную игру, время от времени выдавая опасные моменты у противоположных ворот, но счёт все равно оставался неизменным вплоть до последней минуты основного времени, когда на удивление болельщиков все решилось. Под самый занавес заключительной 20-минутки, когда до финальной сирены оставалось чуть меньше минуты, игрок «Северстали» Богдан Якимов открыл счёт встречи и так определил ее исход. Нападающий бросил с острейшего угла по воротам «рижан» и смог забить, вратарь не полностью прикрыл своим телом ближнюю штангу и был наказан — 1−0, единственная шайба гостей оказалась победной.

На данный момент «Северсталь» занимает 10-ю строчку в рамках турнирной таблицы западной конференции, опережая ближайшего преследователя рижское «Динамо» на 2 очка. В активе «череповчан» 29 баллов за 35 игра регулярного чемпионата.