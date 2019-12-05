Иваново, , 11:20 — REGNUM Чемпионат по скоростному собиранию кубика Рубика состоится в Иваново 28 и 29 декабря. Об этом в своём Instagram — аккаунте сообщил мэр Владимир Шарыпов.

«Именно к нам в Иваново 28 и 29 декабря приедут спортсмены по скоростному собиранию Кубика Рубика. Для нас это первый чемпионат, но уверен — все будет на высшем уровне», — написал Шарыпов.

По его словам, в Иванове выступят известные спидкуберы Иван Торгашов и Николай Массон. Состязания пройдут по нескольким дисциплинам. В числе участников — и ивановские спортсмены.

https://www.instagram.com/p/B5pLgKsCkR9/

Кубик Рубика был изобретён в 1974 году венгерским скульптором Эрнё Рубиком, головоломка входит в число самых популярных игр в мире.