Солт-Лейк-Сити, США, , 11:10 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 121:96.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 29 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Энтони Дэвис, набравший 26 очков. Кроме того, форвард Леброн Джеймс отметился дабл-даблом из 20 очков и 12 результативных передач.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимает первое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 41 очко после 22 матчей.

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