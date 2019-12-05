Ливерпуль, Великобритания, , 10:49 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп одержал 100-ю победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом 5 декабря сообщает «Чемпионат».

В качестве наставника «Ливерпуля» Клопп провёл 159 матчей, в которых одержал 100 побед. Это второй показатель в истории лиги после Жозе Моуринью, который, будучи наставником «Челси» одержал 100 побед за 142 матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Эвертоном» в матче 15-го тура АПЛ со счётом 5:2. В настоящее время «Ливерпуль» набрал 43 очка в 15 матчах и возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

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