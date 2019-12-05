Бетин, Бразилия, 5 декабря 2019, 10:33 — REGNUM Казанский «Зенит» одержал победу над катарским клубом «Аль-Райян» в матче второго тура клубного чемпионата мира по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21).
В составе «Зенита» самыми результативными игроками стали доигровщики Фёдор Воронков и Андрей Сурмачевский. На их счету по 11 набранных очков.
В первой игре турнира «Зенит» проиграл бразильскому «Сада Крузейро» со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 22:25). В следующем матче российский клуб сыграет с итальянским «Любе Чивитанова».
Клубный чемпионат мира по волейболу проходит в Бетине (Бразилия). Турнир завершится 8 декабря.