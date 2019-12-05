Ташкент, , 10:33 — REGNUM Тренерский штаб молодежной сборной Узбекистана уволен в полном составе из-за инцидента во время игры с командой Саудовской Аравии, сообщает 5 декабря издание Kun. uz со ссылкой на Ассоциацию футбола Узбекистана (АФУ).

Соответствующее решение было принято руководством АФУ после обращения Азиатской футбольной конфедерации (АФК). По данным дисциплинарного комитета АФК, тренеры сборной Узбекистана вели себя не профессионально и могут быть дисквалифицированы на ближайшие матчи.

После роспуска старого тренерского штаба место главного тренера занял Темур Кападзе. Он будет готовить молодых футболистов к финальному этапу чемпионата Азии в Ташкенте.

Напомним, 10 ноября состоялся отборочный матч на чемпионат Азии между молодежными сборными (U-19) Узбекистана и Саудовской Аравии. Игра закончилась потасовкой между футболистами.