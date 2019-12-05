Москва, , 10:25 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило отстранить от работы всех тренеров сборной России по лёгкой атлетике. Об этом 5 декабря сообщает РБК со ссылкой на главу РУСАДА Юрия Гануса.

Сообщается, что агентство разработало план по устранению нарушений антидопинговых правил. Согласно документу, предлагается отстранить всех тренеров сборной, а также врачей, которые могут быть причастны к допинговым скандалам.

В частности, на место главного тренера Юрия Борзаковского предлагается назначить того, кто не связан с допинговым кризисом. Помимо этого, исполняющий обязанности главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко и рабочая группа проведут выборы нового руководящего состава организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку с занимаемой должности.

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