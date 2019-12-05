Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM Чемпион мир по версии IBF в весовой категории до 76,2 кг Геннадий Головкин подарил футболисту Криштиану Роналду именные боксерские перчатки. Об этом Головкин написал на своей странице в Twitter.

Португальский футболист и казахстанский боксер опубликовали в социальных сетях совместное фото из боксерского зала. Головкин держит в руках футболку «Ювентуса», на которой написано: «Чемпиону с наилучшими пожеланиями».

Роналду же стоит в именных боксерских перчатках. Оба спортсмена заявили, что принимают участие в проекте стриминговой платформы DAZN. «Работаем над кое-чем интересным совместно с DAZN. Не могу дождаться, когда все уже смогут увидеть», — написал Головкин.

Отметим, в 2018 году Криштиану Роналду стал международным послом спортивного информационного сервиса DAZN. Футболист регулярно дает интервью, разбирает свои матчи и рассказывает о своей жизни в Турине.

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