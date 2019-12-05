Мадрид, , 09:41 — REGNUM С поста главного тренера мадридского «Атлетико» может уйти Диего Симеоне. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, причиной отставки Симеоне могут быть неудовлетворительные результаты команды. Отмечается, что в услугах Симеоне заинтересован ПСЖ.

В настоящее время «Атлетико» и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 25 очков в 15 матчах. При этом «Атлетико» ещё не решил задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством команда выиграла семь трофеев и дважды доходила до финала Лиги чемпионов.

Читайте также: Диего Симеоне хотел бы тренировать Месси